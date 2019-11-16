Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler hangi kıtadadır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler hangi kıtadadır?

A: Avrupa

B: Asya

C: Afrika

D: Kuzey Amerika

Doğru cevap: B: Asya