Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir?

A: Devegözü

B: Filgözü

C: Şahingözü

D: Kargagözü

Doğru cevap: B: Filgözü