Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "5 dalda Oscar ödülü kazanan 1979 yapımı Kramer Kramer'e Karşı filminde Kramer'i kim canlandırıyor?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 5 dalda Oscar ödülü kazanan 1979 yapımı Kramer Kramer'e Karşı filminde Kramer'i kim canlandırır?

A: Clint Eastwood

B: Anthony Hopkins

C: Dustin Hoffman

D: Gary Oldman

Doğru cevap: C: Dustin Hoffman