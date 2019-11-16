Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Davar hangi ikisine verilen ortak addır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Davar hangi ikisine verilen ortak addır?

A: Tavuk ve horoz

B: Kaz ve ördek

C: Koyun ve keçi

D: Kedi ve köpek

Doğru cevap: C: Koyun ve keçi