Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Maveraünnehir, hangi iki nehrin arasında kalan bölgeye verilen addır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Maveraünnehir, hangi iki nehrin arasında kalan bölgeye verilen addır?
A: Fırat ile Dicle
B: Ceyhun ile Seyhun
C: Kızılırmak ile Yeşilırmak
D: Missisippi ile Nil
Doğru cevap: B: Ceyhun ile Seyhun
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