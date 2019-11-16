Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır?
A: Tibetçe
B: Arapça
C: Çince
D: İngilizce
Doğru cevap: D: İngilizce
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