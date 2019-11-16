Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Marka adıyken ürün adı haline gelmiş kelimelerden hangisi adını Almanya'nın Köln şehrinden alır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Marka adıyken ürün adı haline gelmiş kelimelerden hangisi adını Almanya'nın Köln şehrinden alır?

A: Zeplin

B: Kot

C: Kolonya

D: Kırlent

Doğru cevap: C: Kolonya