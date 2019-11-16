Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?

A: Bayraktar

B: Sancaktar

C: Alemdar

D: Haznedar

Doğru cevap: A: Bayraktar