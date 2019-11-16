TÜM KİŞİLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ SIRADA!
Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin 21. bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,29 izlenme oranı ve % 19,67 izlenme payı, 100 program arasında birinci oldu.
Hercai'nin 21. Bölüm etiketi #senolmadanasla, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
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