TÜM KİŞİLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin 21. bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,29 izlenme oranı ve % 19,67 izlenme payı, 100 program arasında birinci oldu.

Hercai'nin 21. Bölüm etiketi #senolmadanasla, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.