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  • 16.11.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 10:47

cuma akşamlarının vazgeçilmezi! 21.son bölümle yine zirvede

ATV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan , yayınlanan 21.son bölümüyle yine zirvede... ve 'ın tutkulu aşkını anlatan Hercai hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Peki Hercai 21.son bölümde neler yaşandı?

TÜM KİŞİLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin 21. bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,29 izlenme oranı ve % 19,67 izlenme payı, 100 program arasında birinci oldu.

Hercai'nin 21. Bölüm etiketi #senolmadanasla, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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