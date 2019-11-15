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  • 15.11.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 23:52

97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Abdülhamid hamlelerini planlanlamaya başlıyor!

ekranlarının sevilen tarihi dizisi 'in yeni bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Abdülhamid bir cihan harbinin yaklaşmakta olduğunu anlıyor ve hamlelerini ona göre planlamaya başlıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam saat 20.00'de 96. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Abdülhamid karşısındaki düşmanın kim olduğunu öğrenmek için Zülüflü ile birlikte bir tertip yapıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid bir cihan harbinin yaklaşmakta olduğunu anlar, hamlelerini ona göre planlamaya başlar. Payitaht'ta açılan silah fuarında Osmanlı'nın büyük miktarda silah alacağı duyurulur.

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