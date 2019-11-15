Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam saat 20.00'de 96. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Abdülhamid karşısındaki düşmanın kim olduğunu öğrenmek için Zülüflü ile birlikte bir tertip yapıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid bir cihan harbinin yaklaşmakta olduğunu anlar, hamlelerini ona göre planlamaya başlar. Payitaht'ta açılan silah fuarında Osmanlı'nın büyük miktarda silah alacağı duyurulur.