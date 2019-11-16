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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 18:23

Alişar, Samsa, Kalanoz, İsadora... bomba gibi karakterlere geliyor! İşte oyuncu kadrosu

dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı ATV ekranlarında dün akşam saat 20.40'ta yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı kısa sürede dikkat çekerek sosyal medyada çok konuşuldu. İzleyiciler tanıtımın ardından heyecanla Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı. Son yayınlanan fragmanda yer alan Alişar, Samsa, Kalanoz, İsadora gibi karakterler şimdiden araştırılıyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu, yeni tanıtımı ve yayın tarihi...

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Dün akşam Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı saat 20.40'da ATV ekranlarında yayınlandı. İzleyiciler aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde hangi oyuncuların yer alacağını araştırıyor. Kuruluş Osman bomba gibi karakterlere geliyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu...

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit - Osman Bey
Saruhan Hünel - Alişar
İsmail Hakkı Ürün - Samsa
Özge Törer - Bala Hatun
Abdül Süsler - Kalanoz
Ragıp Savaş - Dündar
Alma Terziç - İsodora
Ayşegül Günay Demir - Zöhre
Nurettin Sönmez - Bamsı
Seda Yıldız - Şeyh Edebali

kalan karakter 1000

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