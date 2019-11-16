Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Dün akşam Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı saat 20.40'da ATV ekranlarında yayınlandı. İzleyiciler aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde hangi oyuncuların yer alacağını araştırıyor. Kuruluş Osman bomba gibi karakterlere geliyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu...
KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit - Osman Bey
Saruhan Hünel - Alişar
İsmail Hakkı Ürün - Samsa
Özge Törer - Bala Hatun
Abdül Süsler - Kalanoz
Ragıp Savaş - Dündar
Alma Terziç - İsodora
Ayşegül Günay Demir - Zöhre
Nurettin Sönmez - Bamsı
Seda Yıldız - Şeyh Edebali
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.