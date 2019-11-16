Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Dün akşam Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı saat 20.40'da ATV ekranlarında yayınlandı. İzleyiciler aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde hangi oyuncuların yer alacağını araştırıyor. Kuruluş Osman bomba gibi karakterlere geliyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu...

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit - Osman Bey

Saruhan Hünel - Alişar

İsmail Hakkı Ürün - Samsa

Özge Törer - Bala Hatun

Abdül Süsler - Kalanoz

Ragıp Savaş - Dündar

Alma Terziç - İsodora

Ayşegül Günay Demir - Zöhre

Nurettin Sönmez - Bamsı

Seda Yıldız - Şeyh Edebali