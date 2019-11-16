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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 22:41

Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?

Saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?

A: Altmışaltıya bağlamak

B: Yetmişyediye bağlamak

C: Seksensekize bağlamak

D: Doksandokuza bağlamak

Doğru cevap: A: Altmışaltıya bağlamak

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