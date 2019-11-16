Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?

A: Altmışaltıya bağlamak

B: Yetmişyediye bağlamak

C: Seksensekize bağlamak

D: Doksandokuza bağlamak

Doğru cevap: A: Altmışaltıya bağlamak