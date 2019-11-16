Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangi şehirde metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi şehirde metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır?

A: Tokyo

B: Pekin

C: Londra

D: New York

Doğru cevap: D: New York