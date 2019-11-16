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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 23:10

Hangisi, iki kez tahta geçen Osmanlı padişahlarından değildir?

Saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi, iki kez tahta geçen Osmanlı padişahlarından değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Hangisi, iki kez tahta geçen Osmanlı padişahlarından değildir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangisi, iki kez tahta geçen Osmanlı padişahlarından değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi, iki kez tahta geçen Osmanlı padişahlarından değildir?

A: 2. Murad

B: 2. Mehmed

C: 2. Mahmud

D: 1. Mustafa

Doğru cevap: 2. Mahmud

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