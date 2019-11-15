Cuma akşamlarının reyting rekortmeni Hercai dizisi 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu yeni bölümde Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkıldı. Peki, Hercai 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.