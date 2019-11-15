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  • 15.11.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 23:24

22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gerçekler Azize'nin yüzüne tokat gibi çarpıyor!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi 'de bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estiriyor. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı soruuna yanıt aramaya başladı. İşte son bölümde yaşananlar...

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni Hercai dizisi 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu yeni bölümde Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkıldı. Peki, Hercai 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.

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