Müslüm filmi bu akşam saat 20.00'de bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Şahin Kendirci, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı film beyaz perdede büyük ilgi çekmişti. Filmde hikayesine yer verilen Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş'ın hayat hikayesi de merak konusu oldu. İzleyiciler özellikle bu saatlerde Müslüm Gürses'in kardeşini canlandıran Taner Ölmez kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte hayatı...

AHMET AKBAŞ'I CANLANDIRAN TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Tuncelili olan Taner Ölmez, lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalışmasının ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne başladı.