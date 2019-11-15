Arabesk müziğin efsanevi ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Beyaz perdede büyük bir ilgiyle izlenilen ve çok konuşulan Müslüm filmiyle ilgili detaylar meraka ediliyor. Müslüm Gürses sözleri ve şarkıları filmi izleyen izleyicilerin merak ettikler arasında yer alıyor. İşte Müslüm Gürses şarkıları ve sözleri...

MÜSLÜM GÜRSES SÖZLERİ VE ŞARKILARI

Müslüm Gürses'in en çok dinlenilen şarkıları arasında Kaç Kadeh Kırıldı, Yıllar Utansın, Unutamadım, Hangimiz Sevmedik, Bir Bilebilsen gibi şarkılar bulunuyor.

Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın.

Her şeyi al, bana beni geri ver. Bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman. Sensiz ömrüm olsun.

Vazgeçmek; ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek; sözünden dönmek demektir.