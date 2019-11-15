Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 15.11.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 19:31

sözleri ve şarkıları nelerdir? İşte nda geçen en güzel sözleri

"Müslüm Baba" olarak milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran 'in hayat hikayesini anlatan Müslüm filmi bu akşam ekranlara geliyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler ve şarkıları hakkında detayları araştırıyor. Usta sanatçının birbirinden farklı şarkı sözlerini sizin için derledik. İşte nda geçen en güzel sözler...

İşte Müslüm Gürses şarkılarında geçen en güzel sözler...

Arabesk müziğin efsanevi ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Beyaz perdede büyük bir ilgiyle izlenilen ve çok konuşulan Müslüm filmiyle ilgili detaylar meraka ediliyor. Müslüm Gürses sözleri ve şarkıları filmi izleyen izleyicilerin merak ettikler arasında yer alıyor. İşte Müslüm Gürses şarkıları ve sözleri...

MÜSLÜM GÜRSES SÖZLERİ VE ŞARKILARI

Müslüm Gürses'in en çok dinlenilen şarkıları arasında Kaç Kadeh Kırıldı, Yıllar Utansın, Unutamadım, Hangimiz Sevmedik, Bir Bilebilsen gibi şarkılar bulunuyor.

Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın.

Her şeyi al, bana beni geri ver. Bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman. Sensiz ömrüm olsun.

Vazgeçmek; ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek; sözünden dönmek demektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüslüm Gürses sözleri ve şarkıları nelerdir? İşte Müslüm Gürses şarkılarında geçen en güzel sözleri
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri