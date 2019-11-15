Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 15.11.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 19:45

21. yeni bölüm canlı izle ! Olanlara dayanamayan Reyyan Azize'ye saldırıyor

21. bölüm canlı izle! Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karışmaya başlıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran dizisinde yaşanacak olayların karışmasına neden oluyor. Yeni bölümde yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçluyor. Heyecan dolu sahneleriyle . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.

REYYAN KENDİNİ SUÇLUYOR

Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

MİRAN, REYYAN İÇİN ÇABALIYOR

Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.

HAZAR ŞADOĞLU İYİLEŞİYOR

Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

HAZAR ŞADOĞLU'NU İSİM KİM?

Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 21. yeni bölüm canlı izle ATV! Olanlara dayanamayan Reyyan Azize'ye saldırıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri