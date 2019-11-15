ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Hercai dizisinde yaşanacak olayların karışmasına neden oluyor. Yeni bölümde yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçluyor. Heyecan dolu sahneleriyle Hercai 21. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.

REYYAN KENDİNİ SUÇLUYOR

Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

MİRAN, REYYAN İÇİN ÇABALIYOR

Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.

HAZAR ŞADOĞLU İYİLEŞİYOR

Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

HAZAR ŞADOĞLU'NU İSİM KİM?

Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?