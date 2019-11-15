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  • 15.11.2019 20:40
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 21:27

Geri sayım başladı! 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Milyonlarca izleyici dizisinin ilk bölümünü büyük bir heyecanla bekliyor. Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için ATV'den beklenen açıklama kısa bir süre önce gelmişti. Böylece izleyicilerin bir süredir yanıt aradığı Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli olmuştu. Bu akşam Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. tanıtımı saat 20.40'da ATV ekranlarında yayınlandı. İşte Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı ve diziye dair detaylar...

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı ATV ekranlarında yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm yeni tanıtımı kısa sürede dikkat çekti. İzleyiciler tanıtımın ardından heyecanla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yeni tanıtımı ve yayın tarihi...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla dizinin yayınlanacağı 20 Kasım'ı bekliyor. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı...

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