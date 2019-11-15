ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı ATV ekranlarında yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm yeni tanıtımı kısa sürede dikkat çekti. İzleyiciler tanıtımın ardından heyecanla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yeni tanıtımı ve yayın tarihi...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla dizinin yayınlanacağı 20 Kasım'ı bekliyor. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı...