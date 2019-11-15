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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 16:48

haftanın birincisi kim oldu? 15 Kasım Gelinim Mutfakta'dan elenen isim kim? İşte puan durumu

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen ve Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı bugün haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. Ekranları başından bugünkü bölümü takip edemeyenler Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümünde birincinin kim olduğu ve yarışmaya hangi gelin ve kaynananın veda ettiği merak ediyor. Peki, kim oldu? 15 Kasım Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi? İşte programın final bölümüne dair bilgiler...

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün saat 13.00'te izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümü merakla takip edildi. Programı kaçıran izleyiciler haftanın final programında yaşanan olayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 15 Kasım Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi? İşte puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da beş altın bileziğin sahibi 67 puan toplayan Elif oldu. 49 puan toplayan Hanım Fırat ve kayınvalidesi Naciye Ersoy elendi.

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