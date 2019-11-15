Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün saat 13.00'te izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümü merakla takip edildi. Programı kaçıran izleyiciler haftanın final programında yaşanan olayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 15 Kasım Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi? İşte puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da beş altın bileziğin sahibi 67 puan toplayan Elif oldu. 49 puan toplayan Hanım Fırat ve kayınvalidesi Naciye Ersoy elendi.