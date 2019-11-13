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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:16

ile yine zirveye demir attı! EDHO 147. son bölüm izle

Atv ekranlarında izleyiciye yine nefes kesen anlar yaşattı! 5 sezondur Atv ekranlarında reyting rekorları kıran efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümle yine zirvenin sahibi oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu! Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (147) son bölümde neler yaşandı?

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuyla Atv ekranlarında nefes kesen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son yine zirvede! ile yine zirvenin sahibi! EDHO tüm kişilerde 8,58 izlenme oranı ve 21,04 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,03 izlenme oranı ve 20,55 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı istedi.

TİPİ, ALTAN'A SALDIRIYOR

Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye attı.


TUFAN'IN YEĞENİ ÖLDÜRÜLÜYOR

Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtladı.


MELİKE MEFTUN'UN HAİN PLANI NE?

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder.

FEYYAZ'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterdi.

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