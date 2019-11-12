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Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karışıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Bu akşam 147. bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizide Hızır Ali Çakırbeyli'nin Altan'ın elinden kurtulup kurtulmayacağı merak konusu oldu. Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.

TİPİ, ALTAN'A SALDIRIYOR

Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır.

TUFAN'IN YEĞENİ ÖLDÜRÜLÜYOR

Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır.

MELİKE MEFTUN'UN HAİN PLANI NE?

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder.

FEYYAZ'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.