Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 12.11.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 21:22

Heyecan sürüyor! dizisi ne zaman başlayacak? oyuncuları kimler?

ekranlarında isminde yepyeni bir dizi başlayacak. Başrolünde Hande Erçel'in yer aldığı diziyle ilgili detaylar izleyiciler tarafından şimdiden merak ediliyor. İzleyicilerin merakla araştırdığı soruların başında ise ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, Azize dizisi oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Azize dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Azize dizisi yayınlanan tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler bu nedenle Azize dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu. İşte Azize dizisi oyuncuları...

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Azize 19 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHeyecan sürüyor! Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize dizisi oyuncuları kimler?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri