Azize dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Azize dizisi yayınlanan tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler bu nedenle Azize dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu. İşte Azize dizisi oyuncuları...

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Azize 19 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.