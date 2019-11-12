ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 147. bölümüyle nefes kesti. Yeni bölümde Hızır Ali'yi kurtarmak için Altan ile pazarlık masasına oturan Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin yaptığı hareket sonrası büyük bir şok yaşıyor. Heyecan dolu bölümün sona bulmasıyla birlikte izleyiciler EDHO 148. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.