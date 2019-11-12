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  • 12.11.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 23:03

. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Yeni bölümde Hızır, Altan'ı ele geçirebilecek mi?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu haftalık ortalık iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Hızır'ın oğlunun kaçırılması ortalığın karışmasına neden olurken Sınırsızlar tarafından yapılanlar herkesi şaşırttı. Bölümün ardından izleyiciler şimdi . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 147. bölümüyle nefes kesti. Yeni bölümde Hızır Ali'yi kurtarmak için Altan ile pazarlık masasına oturan Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin yaptığı hareket sonrası büyük bir şok yaşıyor. Heyecan dolu bölümün sona bulmasıyla birlikte izleyiciler EDHO 148. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.

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