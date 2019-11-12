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  • 12.11.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 23:30

10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akça, gerçekleri Hasan'a anlatacak mı?

Salı akşamı ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisinin bu akşam 9. bölümü yayınlandı. Dikkat çeken bölümde Hasan, Yavuz cinayetiyle ilgili delil bulunamadığı için serbest bırakılırken Ali Kemal ve Murat da cesedin gömüldüğü yerin boş çıkmasıyla allak bullak oluyor. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Çocuk bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde asıl suçlunun Murat olduğunu öğrenen Ali Kemal, doğruları ve kardeşi arasında bir seçim yaparken, Akça da Emine'den Hasan'ın masum olduğunu öğreniyor. Peki, Çocuk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan, Yavuz cinayetiyle ilgili delil bulunamadığı için serbest bırakılırken Ali Kemal ve Murat da cesedin gömüldüğü yerin boş çıkmasıyla allak bullak olmuştur. Ortada bir ceset yoksa işlenen bir suç da yoktur. Asiye bütün suçu üstüne alıp Hasan'ı kurtarmak için gittiğinde geç kalmıştır.

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