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  • 13.11.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 09:59

atv'de rüzgarı esecek! Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam var mı?

ne zaman başlıyor? atv'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu. Burak Özçivit'in başrolnde yer aldığı yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın yayınlanan 1. bölüm fragmanına 'Bamsı' karakteri damga vurdu. Peki, ? Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam var mı?

Kuruluş Osman atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor. atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman'ın tanıtımları milyonlarca izlendi. Dizinin yayın tarihinin belli olduğu 1. bölüm fragmanı büyük ilgi uyandırdı. İzleyiciler merakla Kuruluş Osman dizisinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Yapımcılığını, Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda kimler olacağı da en çok merak edilenler arasında. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

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