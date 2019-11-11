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  • 11.11.2019 23:12
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 23:17

19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nedim'i gören herkes büyük bir şok geçiriyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Nedim düğün yemeğine gelmesiyle herkes şoka girdi ve köşk halkı Nedim’i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşadı. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Zalim İstanbul pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ortalığın iyice karıştığı yeni bölümde Nedim'in ayağa kalkması herkesi şok ediyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köşk halkı Nedim'i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Şeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır.

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