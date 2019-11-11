Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Güney Koreli Ça Sa-sun 960.denemesinde hangisini başarmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru:Güney Koreli Ça Sa-sun 960.denemesinde hangisini başarmıştır?
A: Sürücü belgesi almayı
B: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmayı
C: Maraton koşusunu bitirmeyi
D: Güney Kore'den Japonya'ya yüzmeyi
Doğru cevap: A: Sürücü belgesi almayı
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