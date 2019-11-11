Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Güney Koreli Ça Sa-sun 960.denemesinde hangisini başarmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru:Güney Koreli Ça Sa-sun 960.denemesinde hangisini başarmıştır?

A: Sürücü belgesi almayı

B: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmayı

C: Maraton koşusunu bitirmeyi

D: Güney Kore'den Japonya'ya yüzmeyi

Doğru cevap: A: Sürücü belgesi almayı