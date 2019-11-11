Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Yusuf Miroğlu hangi televizyon dizisinin başkarakteridir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Yusuf Miroğlu hangi televizyon dizisinin başkarakteridir?

A: Karadayı

B: Acı Hayat

C: Deli Yürek

D: Ezel

Doğru cevap: C: Deli Yürek