Homo sapiens anlamı nedir? İnsanın bilimsel adı olan homo sapiensin anlamı ne?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "İnsanın bilimsel adı olan homo sapiensin anlamı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İnsanın bilimsel adı olan homo sapiensin anlamı nedir?

A: Savaşan insan

B: Konuşan insan

C: Alet yapan insan

D: Bilen insan

Doğru cevap: Bilen insan