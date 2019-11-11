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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 21:32

zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer şu an hangi ülkededir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması olan Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, " zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, " zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

A: Yunanistan

B: Bosna-Hersek

C: Irak

D: Yemen

Doğru cevap:A: Yunanistan

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