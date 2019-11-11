Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

A: Yunanistan

B: Bosna-Hersek

C: Irak

D: Yemen

Doğru cevap:A: Yunanistan