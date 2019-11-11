Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?

A: Beni hala sevebilecek mi?

B: Tebessümü değişecek mi?

C: Duyguları da yaşayacak mı?

D: Eski kalbi alabilecek miyim?

Doğru cevap: A: Beni hala sevebilecek mi?