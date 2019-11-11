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  • 11.11.2019 21:27
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 21:28

1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması olan Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?

A: Beni hala sevebilecek mi?

B: Tebessümü değişecek mi?

C: Duyguları da yaşayacak mı?

D: Eski kalbi alabilecek miyim?

Doğru cevap: A: Beni hala sevebilecek mi?

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