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  • 11.11.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 21:47

15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması olan Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

15. yüzyılda hangisi yaşanmıştır?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?

A: Lale Devri

B: Fetret Devri

C: Köprülüler Devri

D: Tanzimat Devri

Doğru cevap: B: Fetret Devri

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