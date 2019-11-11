Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?

A: Lale Devri

B: Fetret Devri

C: Köprülüler Devri

D: Tanzimat Devri

Doğru cevap: B: Fetret Devri