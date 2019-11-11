Hangisi Dylan McWilliams'ın başına dört yıl içinde gelen üç olaydan biri değildir?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaylardan biri değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaylardan biri değildir?

A: Köpek balığı ısırması

B: Ayı ısırması

C: Yılan ısırması

D: Fare ısırması

Doğru cevap:D: Fare ısırması