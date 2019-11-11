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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 20:52

Hangisi Dylan McWilliams'ın başına dört yıl içinde gelen üç olaydan biri değildir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması olan Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangisi Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak derğerlendirilen üç olaylardan biri değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaylardan biri değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaylardan biri değildir?

A: Köpek balığı ısırması

B: Ayı ısırması

C: Yılan ısırması

D: Fare ısırması

Doğru cevap:D: Fare ısırması

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