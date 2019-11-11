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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 20:57

Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünde olduğu Canım Kardeşim'de oynamamıştır?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması olan Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde oynamamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Hangisi Canım Kardeşim filminde oynamamıştır?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde oynamamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde oynamamıştır?

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Adile Naşit

Doğru cevap: A: Zeki Alasya

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