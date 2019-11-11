Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünde olduğu Canım Kardeşim'de oynamamıştır?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde oynamamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde oynamamıştır?

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Adile Naşit

Doğru cevap: A: Zeki Alasya