Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,58 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,58 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniye?

A: 9,49

B: 10,49

C: 11,49

D: 12,49

Doğru cevap:B: 10,49