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  • 11.11.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 22:19

'nin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "'nin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "'nin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

A: 20

B: 30

C: 40

D: 50

Doğru cevap:D: 50

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