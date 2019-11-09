ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?

A: İterek

B: Kakarak

C: Basarak

D: Çekerek

Doğru cevap: Çekerek