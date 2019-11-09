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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 22:07

Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?

A: İterek

B: Kakarak

C: Basarak

D: Çekerek

Doğru cevap: Çekerek

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