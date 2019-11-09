ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "2014'te New York'ta ödeyeceği kefalet ücretinin 2 dolar olduğundan haberi olmayan bir adam ne kadar hapis yattı?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2014'te New York'ta ödeyeceği kefalet ücretinin 2 dolar olduğundan haberi olmayan bir adam ne kadar hapis yattı?

A: 5 gün

B: 5 hafta

C: 5 ay

D: 5 yıl

Doğru cevap: 5 ay