ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "2014'te New York'ta ödeyeceği kefalet ücretinin 2 dolar olduğundan haberi olmayan bir adam ne kadar hapis yattı?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: 2014'te New York'ta ödeyeceği kefalet ücretinin 2 dolar olduğundan haberi olmayan bir adam ne kadar hapis yattı?
A: 5 gün
B: 5 hafta
C: 5 ay
D: 5 yıl
Doğru cevap: 5 ay
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