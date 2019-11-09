Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.11.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 21:58

Günümüzdeki kullanılan miladi takvimde aynı yıl içerisinde art arda gelen hangi iki ay 31 gündür?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Günümüzdeki kullanılan miladi takvimde aynı yıl içerisinde art arda gelen hangi iki ay 31 gündür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Art arda gelen hangi iki ay 31 gündür?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Günümüzdeki kullanılan miladi takvimde aynı yıl içerisinde art arda gelen hangi iki ay 31 gündür?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Günümüzdeki kullanılan miladi takvimde aynı yıl içerisinde art arda gelen hangi iki ay 31 gündür?

A: Mart-Nisan

B: Mayıs-Haziran

C: Temmuz-Ağustos

D: Eylül-Ekim

Doğru cevap: C:Temmuz-Ağustos

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriGünümüzdeki kullanılan miladi takvimde aynı yıl içerisinde art arda gelen hangi iki ay 31 gündür?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri