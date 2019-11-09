ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Günümüzdeki kullanılan miladi takvimde aynı yıl içerisinde art arda gelen hangi iki ay 31 gündür?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Günümüzdeki kullanılan miladi takvimde aynı yıl içerisinde art arda gelen hangi iki ay 31 gündür?

A: Mart-Nisan

B: Mayıs-Haziran

C: Temmuz-Ağustos

D: Eylül-Ekim

Doğru cevap: C:Temmuz-Ağustos