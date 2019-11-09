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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 22:29

Tokatçı filminde geçen "Şogun! Teybiko çalışırdinko! Haniko düdüko" diyalogu hangi ikisi arasındadır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Tokatçı filminde geçen Şogun! Teybiko çalışırdinko! Haniko düdüko diyalogu hangi ikisi arasındadır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Tokatçı filminde diyalog hangi ikisi arasındadır?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Tokatçı filminde geçen "Şogun! Teybiko çalışırdinko! Haniko düdüko" diyalogu hangi ikisi arasındadır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tokatçı filminde geçen "Şogun! Teybiko çalışırdinko! Haniko düdüko" diyalogu hangi ikisi arasındadır?

A: Şener Şen - İlyas Salman

B: Kemal Sunal - Halit Akçatepe

C: Şener Şen - İhsan Yüce

D: Kemal Sunal- Şevket Altuğ

Doğru cevap: D: Kemal Sunal- Şevket Altuğ

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