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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 22:22

Damızlık erkek at anlamındaki kelime hangisidir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Damızlık erkek at anlamındaki kelime hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Damızlık erkek at anlamındaki kelime hangisidir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Damızlık erkek at anlamındaki kelime hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Damızlık erkek at anlamındaki kelime hangisidir?

A: Göcen

B: Kısrak

C: Aygır

D: Beygir

Doğru cevap: Aygır

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