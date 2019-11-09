ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Damızlık erkek at anlamındaki kelime hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Damızlık erkek at anlamındaki kelime hangisidir?
A: Göcen
B: Kısrak
C: Aygır
D: Beygir
Doğru cevap: Aygır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.