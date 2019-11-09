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  • 09.11.2019 23:10
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 23:10

22. bölüm fragmanı yayında mı? Nejat Suna ile sürpriz bir tatile çıkıyor!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi bu hafta 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Nejat, mahkemenin sorunsuz geçtiğini söylüyor ve Suna'dan bavulunu hazırlamasını istiyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler şimdi nı bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Perşembe akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Bu hafta dizide yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekerken bölümde Mahkeme Kayra'nın geçici velayetini Aylin'e veriyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkeme Kayra'nın geçici velayetini Aylin'e vermiştir. Velayet davası süresince Nejat, Kayra'yı sadece mahkemenin belirlediği tarihlerde görecektir.

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