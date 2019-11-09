Perşembe akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Bu hafta dizide yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekerken bölümde Mahkeme Kayra'nın geçici velayetini Aylin'e veriyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkeme Kayra'nın geçici velayetini Aylin'e vermiştir. Velayet davası süresince Nejat, Kayra'yı sadece mahkemenin belirlediği tarihlerde görecektir.