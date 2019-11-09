YENİ YAŞINI SETTE KUTLADI
Kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü partisiyle büyük mutluluk yaşayan Mustafa Konak'ı, dizide babasını canlandıran Keremcem ve annesini canlandıran Sevtap Özaltun da yalnız bırakmadı.
YENİ YAŞINI SETTE KUTLADI
Kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü partisiyle büyük mutluluk yaşayan Mustafa Konak'ı, dizide babasını canlandıran Keremcem ve annesini canlandıran Sevtap Özaltun da yalnız bırakmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.