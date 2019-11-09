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  • 09.11.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 10:52

'in küçük yıldızı Mustafa Konak'a sette doğum günü sürprizi

Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen dizisinin küçük oyuncusu için sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Dizide ’in oğlu “Alican” karakterini canlandıran Mustafa Konak’ın 8inci yaşı, düzenlenen sürpriz partiyle set arasında kutlandı.

YENİ YAŞINI SETTE KUTLADI

Kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü partisiyle büyük mutluluk yaşayan Mustafa Konak'ı, dizide babasını canlandıran Keremcem ve annesini canlandıran Sevtap Özaltun da yalnız bırakmadı.

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