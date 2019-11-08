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  • 08.11.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 23:49

96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Abdülhamid, Halil Halid'e görev veriyor!

Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan 'in yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Abdülhamid savaşların seyrini, ülkelerin haritalarını değiştiren en güçlü silahın haberleşme ve istihbarat olduğunu bildiği için harekete geçiyor. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün son bulmasının ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümündeki olaylar...

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Bidar, ölüm döşeğindeki Nureddin'e sımsıkı sarılıyor ve kendisine veba bulaşma ihtimalini önemsemiyor. Bölümün ardından izleyiciler şimdi Payitaht Abdülhamid 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid savaşların seyrini, ülkelerin haritalarını değiştiren en güçlü silahın haberleşme ve istihbarat olduğunu bilmektedir. Bunun için de herkesin peşine düştüğü yeni icat telsizi alma görevini Halil Halid ve adamlarına verir. Selim Paşa'nın yaşayıp yaşamadığı muamması bu kez de Ahmet Paşa'nın karşısına çıkar, onun elini ayağını bağlar.

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