TÜM KİŞİLERDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,36 izlenme oranı ve %20,02 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 20. Bölüm etiketi #babamölürse, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.