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  • 09.11.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 11:32

atv'nin değişmeyen birincisi '' tüm kişilerde yine zirvede!

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen klasiği, 8 Kasım akşamı da değişmedi. ü ile tüm kişilerde zirvede yer aldı.

TÜM KİŞİLERDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,36 izlenme oranı ve %20,02 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 20. Bölüm etiketi #babamölürse, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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