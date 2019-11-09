Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirmiştir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir?

A: Sakız kağıdı

B: Sahil Kumu

C: Pizza Hamuru

D: Çimento Harcı

Doğru cevap: B: Sahil Kumu