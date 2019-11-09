ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "İyi, Kötü ve Çirkin adlı Western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İyi, Kötü ve Çirkin adlı Western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?

A: İyi ölür, Kötü ve Çirkin hayatta kalır

B: Kötü ölür, İyi ve Çirkin hayatta kalır

C: İyi hayatta kalır, Kötü ve Çirkin ölür

D: Kötü hayatta kalır, İyi ve Çirkin ölür

Doğru cevap: B: Kötü ölür, İyi ve Çirkin hayatta kalır