ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?
A: Kuzeyinde
B: Güneyinde
C: Doğusunda
D: Batısında
Doğru cevap: C: Doğusunda
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