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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 23:09

Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?

A: Kuzeyinde

B: Güneyinde

C: Doğusunda

D: Batısında

Doğru cevap: C: Doğusunda

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