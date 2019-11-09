ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir?

A: Kuzeyinde

B: Güneyinde

C: Doğusunda

D: Batısında

Doğru cevap: C: Doğusunda