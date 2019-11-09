ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Çelebi ve Kirişçi lakaplarıyla bilinen Osmanlı sultanı kaçıncı Mehmed'dir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Çelebi ve Kirişçi lakaplarıyla bilinen Osmanlı sultanı kaçıncı Mehmed'dir?

A: Birinci

B: Üçüncü

C: Dördüncü

D: Beşinci

Doğru cevap: Birinci